Verdachte aangehouden voor diefstal grote lading iPhones op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft vorige week woensdag een 64-jarige man aangehouden die verdacht wordt van het stelen van een lading smartphones op Schiphol. Dat gebeurde een dag nadat de Marechaussee beelden verspreidde waarop de diefstal te zien was.

De man zou zich eind oktober op Schiphol als vrachtwagenchauffeur hebben voorgedaan. Met die identiteit nam hij een grote hoeveelheid iPhones mee in een vrachtwagen, die hij ook gestolen had. De lading bestond uit honderden telefoons van het nieuwste en duurste type 15 Pro Max.

Dat hij geen echte vrachtwagenchauffeur was, bleek pas een dag later, toen de echte chauffeur zich op Schiphol meldde. De gestolen vrachtwagen werd nog diezelfde dag beschadigd teruggevonden in de omgeving van Lelystad.

In een poging de dief op te sporen, deelde de Marechaussee vorige week beelden van de diefstal. Niet lang daarna kreeg de politie meerdere tips binnen, waarna er woensdag in Delft een verdachte kon worden aangehouden. De verdachte moet op 1 december voorkomen bij de rechter-commissaris.