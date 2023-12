Kale en Kokkie zien Ajax naar boven kijken op de ranglijst: "Maar verdedigend moet het wel beter"

We kunnen deze maandag natuurlijk niet de wekelijkse Ajax-analyse van Kale en Kokkie overslaan. Na de eerste uit-overwinning in lange tijd lijkt het erop dat Ajax weer op de weg terug is naar de top. Maar de heren plaatsen nog wel wat kanttekeningen.

Vandaag bespreken de twee in het restaurant van Kokkie het afgelopen weekend. Meerdere Ajacieden passeren de revue.

Anton Gaaei krijgt ervan langs. "Ik heb gisteren zitten tellen hoeveel goede dingen hij in een wedstrijd doet, maar ik kwam niet verder dan één moment", zegt Kale. "Hij heeft één knappe voorzet op Brobbey gegeven. Dat is het enige. Deze jongen moet je niet meer opstellen."

Kokkie vindt dat er bij meer spelers een tandje bij mag: "Dat zie je bijvoorbeeld bij de tegengoal. Ze gaan er wel erg makkelijk in. Dat is een zorgelijk puntje en daar moet je niet je ogen voor sluiten. Niet om af te zeiken, maar je moet er gewoon voor zorgen dat het verdedigend beter wordt."

Derde plaats?

Toch kunnen we concluderen dat Ajax zich langzaam opricht en dat er voorzichtig naar boven kan worden gekeken op de ranglijst. John van 't Schip mikt nog altijd op plek vijf, maar Kale en Kokkie hopen (net als Brobbey gisteren deed) op meer.

"In de winterstop moeten we kijken wat er mogelijk is", blikt Kokkie vooruit. "Of we bijvoorbeeld kunnen doorselecteren, kunnen verkopen of nieuwe spelers kunnen aantrekken."

"Al met al is het een verschrikkelijk zwaar seizoen", aldus Kokkie. "Dan zou het natuurlijk mooi zijn als we uiteindelijk toch kunnen zeggen dat we derde zijn geworden."

"Of het reëel is dat je daarbij komt? Met nog 20 wedstrijden te gaan sta je met 9 punten op de derde plaats", zegt Kokkie. "Dus ik denk van wel."