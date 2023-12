Het beste woningbouwproject van 2023: de genomineerden

Op 14 december zal bekend worden welke architect en opdrachtgever de Zuiderkerkprijs, voor het beste woningbouwproject, in ontvangst mogen nemen. Bouw Woon Leef stelt de genomineerden aan je voor.

Om te bepalen wie de prijs mee naar huis mag nemen, worden de projecten beoordeeld op verschillende punten. Een jaarlijks wisselende jury heeft gekeken naar onderdelen als architectuur, stedenbouw, toepassing van en gebruikte materialen, functies van en in het gebouw, aanpasbaarheid en duurzaamheid. Op 14 december verschijnt ook het jaarlijkse projectenboek Gebouwd in Amsterdam. Daarin zijn alle woningen, kantoren en voorzieningen te vinden, die zijn opgeleverd in de stad tussen augustus 2022 en augustus 2023. Daarnaast wordt op diezelfde dag de Geurt Brinkgreve Bokaal uitgereikt. Deze prijs gaat naar de opdrachtgever van het beste herontwikkelings- of renovatieproject.

De Warren - Fotograaf: Jeroen Musch

Jonas Aan de haven van IJburg staat Jonas: een gebouw met 190 middeldure huurwoningen en 83 koopwoningen. Ook bij Jonas is er een focus op wonen in een gemeenschap. Zo is er een community manager aanwezig die hulp kan bieden bij bijvoorbeeld het reserveren van een logeerkamer, de yogaruimte of een deelauto. Naast collectieve ruimtes zijn er ook plekken voor duurzame ondernemers beschikbaar voor verhuur. Het gebouw is bekleed met donkergekleurd zink en binnenin het gebouw zijn verschillende houtconstructies te vinden. Verder heeft het gebouw de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering voor het interieur ontvangen.

Juf Nienke - Fotograaf: Stijn Poelstra

De Warren Een ander genomineerd project is De Warren, een collectief woongebouw op Centrumeiland. Het complex telt 36 appartementen voor sociale huur en middenhuur en het is de eerste zelfbouw wooncoöperatie in de stad. Samen met de toekomstige bewoners is besloten dat 30% van het gebouw uit collectieve ruimtes bestaat. Voorbeelden hiervan zijn een auditorium, een kinderspeelkamer, een muziekstudio en een dakterras. Verder bestaat het gebouw uit verschillende recyclede en duurzame materialen.

Jonas - Fotograaf: Sebastian van Damme

Juf Nienke Alle genomineerden van de Zuiderkerkprijs dit jaar zijn te vinden op IJburg. Zo ook het project Juf Nienke. Het houten gebouw is circulair, modulair en natuurinclusief ontworpen, met een merendeel van natuurlijk en gerecyclede materialen. Er zijn 61 woningen te vinden, waarvan de helft is bestemd voor leraren, agenten en zorgmedewerkers. Het complex bestaat uit vijf lagen, samen 15 meter hoog, van gestapelde houten modules op een betonnen constructie. Juf Nienke heeft onder andere een gemeenschappelijke binnentuin en een fitness-studio. Daarnaast zijn er plannen voor een kinderdagverblijf.

