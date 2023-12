Enthousiasme en zorgen over feest op de A10 voor 750ste verjaardag Amsterdam

Het feest dat over anderhalf jaar wordt georganiseerd op een groot deel van de ring kan rekenen op enthousiaste, maar ook verbaasde reacties. In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar en wordt de A10 West, Zuid en Oost afgesloten voor verkeer. Naast de vraag wanneer het feestje is - zodat mensen er zelf bij kunnen zijn - roept het plan ook vragen op over de bereikbaarheid van de stad.

De plannen maken niet iedereen enthousiast. Sommige mensen vrezen dat de bereikbaarheid van de stad in het gedrang komt als zo'n belangrijke verkeersaders wordt afgesloten. "Ik zie het al gebeuren dat er files ontstaan. De hele binnenstad staat dan vast. Nee, ik vind het geen goed idee." Een ander is iets minder bezorgd, maar vindt het vooral onhandig. "Net als met de marathon; het maakt van de ene naar de andere kant komen lastiger."

Onduidelijk

Na een rondgang bij verschillende verkeersorganisaties, zoals de ANWB en de overkoepelende Mobiliteitsalliantie, is duidelijk dat er bij die verenigingen nog geen zorgen zijn. Vooral omdat er nog zoveel onduidelijk is. Volgens hen is het gewoon afwachten tot het plan verder is uitgewerkt en kunnen ze er nog niet veel over zeggen.

Nood- en hulpdiensten

De gemeente heeft anderhalf jaar om het plan uit te werken. Dat doet ze samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en veiligheids- en vervoersorganisaties. Wat in elk geval wel duidelijk is, is dat er één rijrichting wordt ingericht als festival terrein en een andere rijrichting open blijft voor nood- en hulpdiensten.