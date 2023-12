Goed nieuws voor skatepark Zuidoost: waarschijnlijk volgende week weer stroom

Skatepark New Wave kan de deuren waarschijnlijk weer openen. Al meer dan een maand zit het inclusieve skatepark zonder stroom, maar daar komt eind volgende week vermoedelijk verandering in. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Reinier van Dantzig zojuist gezegd in de commissievergadering Woningbouw en Volkshuisvesting.

New Wave opende begin dit jaar de deuren als skatepark voor vrouwen en queers. Maar minder dan een jaar na de opening ging het licht letterlijk uit bij het skatepark. Oorzaak: projectontwikkelaar Certitudo, dat op de plek van het skatepark woningen zou realiseren, werd failliet verklaard. "Daarom heeft de energieleverancier de stroomstekker er nu uitgetrokken, terwijl we wel gewoon betalen en ook stroom nodig hebben", zei manager van het skatepark Flip Zonne Zuijderland maandag tegen AT5.

Binnen een week weer open

Naar aanleiding daarvan stelde Suleyman Aslami (D66) vanochtend vragen aan wethouder Van Dantzig. "Ik ben het eigenlijk helemaal met u eens", zei Van Dantzig, toen Aslami het 'doodzonde' noemde dat de skatehal nu al een maand dicht is. "We zijn er direct na het lezen van het AT5-artikel ingedoken en hebben contact opgenomen met de betrokkenen in het faillissement", aldus Van Dantzig.

De wethouder zegt dat er onder meer contact is geweest met netbeheerder Liander. Daaruit kwam naar voren dat er naar verwachting eind volgende week weer stroom is in de skatehal. "Ik word hier heel erg vrolijk van", reageert Flip Zonne Zuijderland. "Zodra er weer licht is, gaan we met onze vrijwilligersploeg al het stof uit de hal halen. Dat zal veel zijn, want we zijn natuurlijk meer dan een maand dicht geweest. Zodra dat licht er weer is, kunnen we binnen een week weer open", zegt Zuijderland.