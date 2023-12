39-jarige man aangehouden in zaak overleden vrouw in het IJ

De politie heeft een 39-jarige man uit Zwanenburg aangehouden in de zaak rondom een 33-jarige vrouw uit Amsterdam die vorige week in het IJ werd gevonden. Al snel werd duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk om een misdrijf ging.

De verdachte is afgelopen zaterdag, drie dagen na de vondst van het lichaam van de vrouw, aangehouden door de recherche. Hij is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft langer vastzitten. Omdat hij in volledige beperkingen zit, deelt de politie geen verdere informatie over de verdachte.

Vorige week woensdag kwam er rond 13.00 uur een melding binnen bij de politie dat er in het IJ naast de afmeersteiger aan de Distelweg mogelijk een lichaam zou drijven. Politieagenten troffen niet veel later inderdaad het lichaam van een vrouw aan. Op basis van het eerste onderzoek vermoedde de politie al snel dat er sprake was van strafbare feiten rond de dood van de vrouw. De recherche wist een dag later te achterhalen wie de vrouw was.