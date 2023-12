Noord nl Gemoederen over al jaren gesloten brug in Noord lopen hoog op

De brug tussen de Vegastraat en Kometensingel in Noord is vanwege veiligheidsredenen al een paar jaar afgesloten met hekken. Het stadsdeel wil de Vegabrug volgend jaar veilig maken, maar auto's mogen er daarna niet meer overheen.

Het stadsdeel heeft meerdere keren met de buurt over de brug gesproken en ook allerlei brieven verstuurd, bevestigen buurtbewoners. Omdat de Vegabrug vlak bij een andere brug ligt, overwoog het stadsdeel zelfs om de hele brug te slopen. Daar is op verzoek van de buurt vanaf gezien. Het brugdek wordt volgend jaar vernieuwd en dan is de brug veilig voor voetgangers en fietsers.

Op dit moment vinden er in de wijk ook nog allerlei andere werkzaamheden plaats waardoor omliggende straten open liggen. "Het probleem is dat de mensen eigenlijk een beetje opgesloten zitten. En alles is dicht", legt een bewoner uit. Een ander vindt het raar dat de brug zo lang dicht is. "Er is genoeg geld, dus ze kunnen er genoeg aan doen toch?" Omrijden Bewoners zijn blij dat de brug volgend jaar weer gebruikt kan worden, maar balen dat auto's er dan niet meer overheen mogen. Zo moeten de bewoners die in de Vegastraat parkeren een stukje blijven omrijden om via de andere brug bij de Kometensingel te komen.

Quote "Wij zitten niet te wachten op, met alle respect, de e-bike-racebaan langs onze woningen" Bewoner Vegastraat

Ook lag er nog een optie op tafel om de aangrenzende Vegastraat zelf autovrij te maken en er een wandelboulevard van te maken. Dat plan stuitte op weerstand. "Wij zitten niet te wachten op, met alle respect, de e-bike-racebaan langs onze woningen. Want die rijden knetterhard", stelt een van hen. Toch waren sommige bewoners wel voor. "Het is mooi landelijk en groen hier, dus het past mooi in de sfeer hier." Verschillende meningen Een woordvoerder van het stadsdeel zegt dat er verschillende meningen onder de buurtbewoners leven en dat er geprobeerd is zo goed mogelijk naar hen te luisteren. Vanwege de negatieve reacties uit de buurt is daarom een streep door de herinrichting van de Vegastraat gezet. Om de auto's na het herstel van het brugdek te weren worden er vermoedelijk paaltjes geplaatst.