Oud-raadsleden Martens en Rooderkerk beëdigd in Tweede Kamer: "Nu wel een beetje voor het echie"

Vorige maand nog raadslid in Amsterdam, maar vanaf vandaag volksvertegenwoordiger in het politieke hart van Nederland: de Tweede Kamer. Politici Claire Martens (VVD) en Ilana Rooderkerk (D66) werden vandaag allebei beëdigd als Kamerlid. En daarbij hoort ook een eigen kantoor. Martens kreeg er natuurlijk één op de VVD-vleugel van het Kamergebouw.

"Het nog een beetje leeg, hè", zegt Martens wanneer ze haar nieuwe werkplek laat zien. "Fijn dat mijn voorgangster deze bank heeft laten staan. En natuurlijk essentieel: mijn Ajax-sjaal", wijst het Kamerlid naar de jassenhanger in de andere hoek van de ruimte. "Dat moet natuurlijk altijd, in goede en in slechte tijden."

Martens is niet de enige VVD'er met een Amsterdam-verleden. Ook Eric van der Burg wordt in Den Haag een van haar collega's. Op de vraag of hij Claire Martens de komende tijd aan de hand gaat nemen, moet de voormalig wethouder hard lachen: "Helemaal niet! Ik ben als Kamerlid net zo nieuw als zij, hè. Het Haagse werk ken ik, maar waar in dit gebouw mijn postvakje zit... Ik heb echt geen flauw idee."

Niet alleen Martens maakt de overstap naar Den Haag. Ook Ilana Rooderkerk, tot voor kort fractievoorzitter van de Amsterdamse D66, neemt een zetel in. Rooderkerk werd anderhalve maand geleden nog moeder: "Die slaapt nog niet goed, dus ik ben 's nachts nog wel een paar uur wakker. Verder gaat het daar ook heel goed mee, dus ik had zin om hier te zijn."

Rooderkerk wil er in Den Haag onder meer voor zorgen dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht wordt gehaald. "Ik denk dat het heel belangrijk is dat we voor vrouwen daarvoor strijden."

"Het is nu wel een beetje voor het echie", zegt Martens. "In gemeenteraad heb je het over uitdagingen in stad. In de Kamer doe je dat voor het hele land, met heel weinig mensen realiseer ik me nu. Dus we moeten aan de slag."