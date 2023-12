Gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor mensen met krappe beurs: "Besparen is altijd fijn"

Bijna 80.000 duizend Amsterdammers maken gebruik van de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam. Hiermee krijgen inwoners, met een laag inkomen en weinig vermogen, korting op hun zorgverzekering. In Amsterdam Informeert vertelt Graciëlla Bosnie hoe deze verzekering haar helpt.

De gemeente betaalt een deel van de zorgverzekering voor Amsterdammers met een laag inkomen. Daardoor kun je 172 euro op jaarbasis besparen. Voor Bosnie was de verzekering een uitkomst in de periode dat ze een uitkering had. "Ik heb een chronisch ziek dochtertje die vaak naar het ziekenhuis moest. En om kosten te besparen heb ik de collectieve zorgverzekering aangeschaft", vertelt ze.

Op dit moment heeft Bosnie een baan, maar ze kan nog steeds gebruik maken van de collectieve verzekering. "De collectieve zorgverzekering is niet alleen voor mensen met een uitkering, maar ook voor mensen die werken en minder verdienen", verklaart ze.