Chaos rond Haarlemmerweg duurt langer: werkzaamheden uitgesteld door koude buizen

Sinds twee weken is de Haarlemmerweg voor een gedeelte afgesloten voor een spoedreparatie aan een drinkwaterleiding. Het verkeer moet daardoor omrijden en dat leidt tot chaos in de buurt en vele files in de smallere straten. De werkzaamheden zouden aan het einde van deze week klaar zijn, maar dat gaat nu toch niet lukken.

De buizen die Waternet namelijk moet plaatsen voor de reparatie, passen lastig met het koude weer. De komende dagen gaat het kwik weer stijgen en dan moeten de buizen wel passen. Waternet hoopt dat de werkzaamheden woensdag afgerond zijn, mits het allemaal mee zit met het weer.

Asfalteren

Als de werkzaamheden zijn afgerond moet de gemeente nog de weg asfalteren. Dat duurt ongeveer een dag, daarna kunnen de weggebruikers weer rechtdoor rijden over de Haarlemmerweg. Ook hier geldt dat de weersomstandigheden wel moeten meezitten.

AT5 nam deze week een kijkje in de Staatsliedenbuurt tijdens de spits. Bekijk hieronder het verhaal: