Vanaf vandaag voet van het gaspedaal: 30 km per uur in bijna de hele stad

Gisteravond op de Meeuwenlaan in Noord mocht verkeerswethouder Melanie van der Horst zelf een van de nieuwe snelheidsborden onthullen. Voor haar geen moeilijke sticker die er lastig afgaat, maar een vel papier, losjes vastgemaakt met een witte strik. Een leuk persmomentje want pas daarna begon het echte werk.

"Het is een gigantische klus", zegt Merel Maseus van HR Groep Streetcare, het bedrijf dat de nieuwe snelheidsborden heeft geplaatst. "We zijn er al sinds mei mee bezig. We hebben alles mooi in kaart gebracht en weten precies op welke locaties we moeten zijn. Er zijn in Amsterdam meer dan 4500 borden geplaatst met een mooie sticker. Al die 4500 stickers gaan wij in samenwerking met Pantar - een mooi Amsterdams bedrijf - verwijderen met meer dan honderd mensen."

In zo'n 500 Amsterdamse straten (ongeveer 270 kilometer aan asfalt) moet er vanaf vandaag gas teruggenomen worden. Amsterdam hoopt dat zo het aantal zware ongelukken verminderd. Wethouder van der Horst: "Als je 30 rijdt kan er natuurlijk altijd nog iets gebeuren. Maar wel minder vaak en de ongelukken zijn dan gewoon minder ernstig. Als je 50 rijdt, is de kans dat iemand echt in het ziekenhuis belandt, of komt te overlijden, veel groter."

Omdat de Amsterdammers nog even moeten wennen aan het nieuwe tempo wordt er niet meteen keihard gehandhaafd. Van der Horst: "Niet meteen nee. We monitoren samen met de politie en het Openbaar Ministerie waar echt nog te snel wordt gereden. Dan kijken we of we daar de weg moeten aanpassen, of dat we ook echt met flitspalen en politiecontroles gaan handhaven."