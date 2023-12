Beladen Chanoeka op de Dam: "Het lijkt feestelijk, maar dat is het niet"

Op het Gelderlandplein ging dit jaar de viering in vol ornaat met menora en al omwille van de veiligheid niet door, een van de redenen voor Yesilgöz om er dit jaar op de Dam bij te zijn.



"Dit is een feest van hoop en ik denk dat meer dan ooit dit jaar het belangrijk is dat we hier samenkomen vanuit alle afkomsten, alle richtingen en ook aan Joodse Nederlanders laten zien: jullie kunnen hier in vrede en veiligheid leven, er is hoop", zegt ze na afloop tegen AT5.



Maar ook onder de aanwezigen op de Dam leven dit jaar gemengde gevoelens bij het lichtjesfeest, met de verwoestende oorlog in Gaza nog altijd aan de gang. "Het is superdubbel. Het lijkt feestelijk, maar dat is het niet", zegt een vrouw. "We vieren eerder de hoop denk ik, dan dat er nu iets te vieren valt."