Gemeente hoopt met eenrichtingsverkeer verkeerschaos in Javastraat te beteugelen

De Javastraat in Oost wordt in februari volgend jaar eenrichtingsverkeer, het gaat om het stuk vanaf de Sumatrastraat in de richting van de Celebesstraat. De winkelstraat staat bekend als een rommelige en onveilige straat, onder andere door de vele automobilisten die er dubbel parkeren. In 2021 zijn er al verschillende maatregelen genomen.

Stadsdeel Oost hoopt met het invoeren van een inrichtingsverkeer in de woon- en winkelstraat definitief een einde te maken aan onveilige en chaotische situaties in de stad. "De Javastraat is en blijft een dynamische straat met reuring en een goede energie. Maar een veiligere straat dat wil iedereen", aldus Jan-Bert Vroege, stadsdeelbestuurder Oost.

Maatregelen

Vanaf februari volgend jaar zal er een start worden gemaakt in het doorvoeren van maatregelen in de Javastraat. Zo wordt er een fietsstrook in tegengestelde richting aangelegd om aan te geven dat er wel fietsers in tegengestelde richting door de straat fietsen. Voor voetgangers worden er twee oversteekplaatsen aangelegd aan de linker- en rechterzijde op de kruising met de Celebesstraat. Daarnaast zullen er verkeersborden worden geplaatst om het eenrichtingsverkeer aan te geven.

Voor vrachtwagens die langer dan twaalf meter zijn en tussen 7.00 en 12.00 uur geldt dat zij in tegengestelde richting mogen keren om de Javastraat te verlaten. Dit geldt voor de eerste twee jaar, zodat ondernemers de tijd krijgen om met kleinere vrachtwagens te laden en lossen.

"Dit tijdsbestek sluit aan bij de ambitie van Amsterdam om in 2025 uitstootvrije zones in te stellen. Kleinere vrachtwagens zijn nodig om het gebied via de smallere straten, die op de Celebesstraat aansluiten, te kunnen verlaten", aldus een woordvoerder van stadsdeel Oost.

Chaotisch

Al langer wordt de verkeerssituatie in de straat door bewoners en ondernemers als chaotisch ervaren. Stadsdeel Oost stelde in 2021 al beperkte laad- en lostijden in en controleerde regelmatig op fout- en dubbel parkeren. Afgelopen juni werd het kruispunt Molukkenstraat/Javastraat al veiliger gemaakt, omdat er rond dat punt in het verleden meerdere ongelukken zijn gebeurd.

In augustus dit jaar werd de tunnel tussen de Eerste van Swindenstraat en de Javastraat in één richting afgesloten voor motoren, auto's en vrachtauto's. Sinds begin augustus kunnen auto's alleen vanaf de Javastraat onder de tunnel naar de Eerste van Swindenstraat rijden en niet andersom.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind februari 2024 klaar en gaat de nieuwe verkeersregel dan in.