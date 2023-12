Kamervragen over giftige lozingen IJsselmeer, advocaat Ficq spreekt van Chemours-achtige praktijken 

SP-Kamerlid Sandra Beckerman eist opheldering over de giftige lozingen in het IJsselmeer en stelt Kamervragen. Ook advocaat Bénédicte Ficq, bekend van aangiften tegen Tata Steel, Chemours en de tabaksindustrie, vindt dat bedrijven die hun giftige afvalwater lozen in het IJsselmeer strafrechtelijk vervolgd moeten worden.

Maar ook Bénédicte Ficq roept het Openbaar Ministerie op tot actie . Eerder deed de strafrechtadvocaat namens 1.200 omwonenden al aangifte tegen Tata Steel en stelde hierbij ook bestuurders persoonlijk aansprakelijk. In de zaak tegen de teflonfabriek van Chemours volgde Ficq dezelfde aanpak door de bestuurders van het bedrijf persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de milieuvervuiling door PFAS die in de bodem is terechtgekomen. In die zaak kreeg ze van de rechter grotendeels gelijk.

De uitkomsten doen ook stof opwaaien in de politiek. De SP stelde zowel in de Provinciale Staten als in de Tweede Kamer vragen naar aanleiding van het NH-artikel. Zo vraagt Tweede Kamerlid Sandra Beckerman zich af wat de mogelijkheden zijn de problematiek van indirecte lozingen door kleine industrieën op de riolering aan te pakken. In vijftien vragen vraagt ze om opheldering bij minister Harbers en staatssecretaris Heijnen.

Ficq: "Alles wat als vervuilend, onverschillig en natuur- en milieuonvriendelijk kan worden gezien, heeft mijn interesse. Op het moment dat er giftige stoffen worden geloosd in het water, dat ook gebruik wordt voor drinkwatervoorzieningen, kan dat gevaarlijk zijn." Volgens haar komen de indirecte lozingen op het IJsselmeer in de buurt van de gezondheidsschade veroorzaakt door bedrijven als Tata Steel en Chemours.

Strafzaak zonder aangifte

Ficq is van mening dat dit soort vervuilingen strafrechtelijk moeten worden aangevlogen. Ze hoopt dan ook dat het OM overgaat tot een strafzaak zonder aangifte. Dat kan op basis van artikel 173A. Een wet die voorschrijft dat het opzettelijk en wederrechtelijk aanbrengen van een stof op of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater, strafbaar is.

Op dit moment ontbreekt het de Omgevingsdienst aan een duidelijk overzicht van bedrijven die hun afvalstoffen op de riolering lozen. Beckerman wil weten welke maatregelen de minister zal nemen om dit probleem aan te pakken, zoals het correct rapporteren van lozingen en het adequaat actualiseren van vergunningen.



Ook wil Beckerman van de minister weten welke concrete resultaten zijn bereikt met de pilot 'Grip op indirecte lozingen'. Die pilot is vorig jaar gestart door onder andere het Hoogheemraadschap en PWN, met als doel om de waterkwaliteit van het IJsselmeer te verbeteren. Strategisch adviseur Zuurbier is blij met de (politieke) aandacht en hoopt dat de Kamervragen tot verandering in de praktijk zullen zorgen.