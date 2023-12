Kale & Kokkie zien weer lichtpuntjes: "Brobbey is een wereldspits, dat zien steeds meer mensen"

Zo. Sinterklaas is het land uit, Ajax is 6 punten rijker en staat inmiddels op de 6de plek in de competitie. Toch is het nog lang geen hosanna. Kale & Kokkie kijken in deze podcast terug op NEC en de paar minuten tegen RKC. Ook kijken ze vooruit naar Sparta, AEK en de winterstop. Ze vinden dat Ajax gewoon op zichzelf moet blijven letten, en door moet gaan met punten sprokkelen. "Wat anderen ook zeggen, die trainerswissel heeft zeker zin gehad."