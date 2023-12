Ajax dit weekend zonder naam op de rug tegen haat op social media: "Tijd voor verandering"

Steven Bergwijn krijgt ook veel te maken met haatreacties van boze supporters van een andere club. De vleugelspeler kwam via Tottenham Hotspur bij Ajax terecht, waar hij al in de jeugd speelde, maar was daarvoor speler van PSV. 'Ik hoop dat je benen kapot worden gemaakt, kankerslang', is bijvoorbeeld een soort opmerking dat wordt geplaatst. "Je voelt dan onmacht. Je wil zo veel, maar je kan eigenlijk niets. Dit moet gewoon stoppen, de haat moet weg."

Berghuis zelf heeft ook te maken met haatreacties op het internet. Nadat de aanvaller de overstap maakte van Feyenoord naar Ajax werd hij bedolven onder dreigementen en haatberichten . Twee supporters van de Rotterdamse club maakten bijvoorbeeld een muurschildering van Berghuis getekend met een haakneus, gekleed in een gestreept concentratiekamp-pak, met een Jodenster, een keppeltje en de tekst 'Joden lopen altijd weg'. Nog steeds krijgt hij op het internet haatberichten. Bijvoorbeeld: 'Ik hoop dat jij en je familie kapot gaan' of 'ik hoop dat je sterft'. "Je kan je daar bijna niet tegen verdedigen, maar dat is wel wat ik probeer."

Naast de reacties op social media krijgt de spits ook buiten het internet te maken met haat en racistische opmerkingen. Brobbey is in de afgelopen twee seizoenen al meerdere keren racistisch bejegend. Zo maakte het thuispubliek van FC Utrecht oerwoudgeluiden naar hem en kreeg hij bij beide uitduels tegen FC Twente racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd toen hij naar de spelersbus liep. Bij een van die keren greep ploeggenoot Berghuis in en gaf hij een supporter een klap .

'Kanker-aap' en 'gorilla', het zijn opmerkingen die Brian Brobbey vaak genoeg onder zijn foto's te zien krijgt. "We vinden dat mensen altijd alles maar kunnen zeggen wat ze willen op social media", aldus de spits. "Haat op social media blijft groeien zolang we het accepteren. Het is tijd voor verandering."

Huidskleur of een overstap naar een rivaal zijn niet de enige redenen dat Ajacieden haatcomments ontvangen. Ook de Ajax Vrouwen ondervinden dit soort reacties met enige regelmaat. 'Lesbisch geschutter' of 'wat doet die man in de video' zijn daar voorbeelden van. "Ik ben vooral bang dat de generatie die nu opgroeit het normaal gaat vinden dat je maar alles mag zeggen over iedereen", reageert Kay-Lee de Sanders. De verdediger begrijpt het ook niet. "Waarom zou je iemand zo kapot willen maken op het internet?"

Rapporteren

Maar de spelers van Ajax zijn geen uitzonderingen in het ontvangen van dit soort haatberichten. Er zijn duizenden voorbeelden van mensen die dagelijks te maken krijgen met bedreigingen, discriminatie of intimidatie via het internet. Ajax wil met de campagne het gesprek starten over de impact van dit soort reacties op de ontvangers en wat er tegen kan worden gedaan.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat 82 procent van de Nederlanders zich stoort aan dit soort berichten, maar dat veel van hen niet de simpele stap nemen om het tegen te gaan: het rapporteren. De club vraagt daarom aan de supporters om dat wel te doen bij het zien van de haatberichten. "Hoe vaker we haatberichten als community rapporteren, hoe meer we de platformen aansporen om actie te ondernemen. Door samen onze grenzen aan te geven maken we social media een mooiere plek voor onszelf en voor de toekomst."

Aangifte doen

De hoofdofficier van justitie in Amsterdam gaf in 2019 al aan dat haatcomments en beledigingen via het internet een maatschappelijk probleem waren. Daarnaast werd er aangespoord om toch aangifte te blijven doen, ondanks dat het niet zeker is of een vervolging tot stand kan komen. "Ik vind het maatschappelijk relevant dat wij laten zien dat mensen de grens overgaan. We doen er alles aan, maar dat wil nog niet zeggen dat het direct strafrechtelijk succesvol zal worden."