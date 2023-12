Oud-directeur van Ajax Frank Kales (81) overleden

Frank Kales, algemeen directeur van Ajax aan het begin van de eeuw, is deze week overleden op 81-jarige leeftijd. Kales was de tweede directeur van Ajax sinds de beursgang van de Amsterdamse club.

Tijdens nieuwjaarsreceptie op 8 januari 1999 maakte Michael van Praag bekend dat de Raad van Commissarissen Frank Kales, die toen werkte bij computerfabrikant IBM, wilde benoemen tot algemeen directeur van Ajax. Kales was in zijn eigen sportcarrière geen voetballer, maar een basketballer. Hij speelde onder andere honderd interlands voor het Nederlandse basketbalteam.

Korte tijd, maar toch impactvol

Lang was Kales niet de algemeen directeur. Een krappe zeventien maanden later legde hij zijn functie neer. Hij had een verschil van inzicht met de Raad van Commissarissen. Kales wilde Ajax naar een Amerikaans model, met meer commercialisering, neerzetten en dat zag de RvC liever niet. In datzelfde jaar vertrokken ook Danny Blind, directeur spelerszaken, en Jan Wouters, de hoofdtrainer, bij de club.

Wel zijn keuzes die Kales heeft gemaakt nog altijd terug te vinden bij de Amsterdammers. Zo trok hij Adidas aan als kledingsponsor, daarvoor was het Umbro, en dat is het merk nog altijd. Daarnaast bouwde hij het contact op met buitenlandse clubs, iets wat Ajax nu nog steeds doet. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking die werd aangegaan met het Mexicaanse Chivas Guadalajara.