Ajax verslaat Sparta in eigen huis: "Je ziet dat het vertrouwen groeit"

Coach John van 't Schip is positief over de behaalde winst van Ajax tegen Sparta Rotterdam: "Ondanks dat we misschien in de intensiteit wat hoger hadden kunnen spelen, denk ik dat we hele mooie aanvallen en kansen hebben gecreëerd." Volgens hem nam Sparta wat meer risico met hoge ballen, maar werden zij niet echt gevaarlijk. "Echt grote kansen heb ik niet gezien, wij hadden in tegenstelling wel betere kansen."

"Ik denk dat het vertrouwen in de groep groeit en groeiende is", sprak Steven Bergwijn na de wedstrijd uit. Volgens hem had Ajax de wedstrijd wel redelijk onder controle. Met de drie punten erbij is Bergwijn positief over de huidige positie. "De doelstelling is zo hoog mogelijk eindigen natuurlijk, we hebben nog genoeg wedstrijden te spelen. We moeten op deze voet doorgaan."

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Martha (Sosa/78); Tahirovic, Taylor, Hlynsson (Banel/65); Berghuis, Brobbey (Akpom/65), Bergwijn (Forbs/78)