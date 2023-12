Jordaan rouwt na dood dansende man Egelantiersgracht: "Timo was een icoon"

Timo de Krosse, voor veel mensen beter bekend als de dansende man van de Egelantiersgracht, is deze week overleden. Hij is 49 jaar oud geworden.

Timo wordt door buurtbewoners omschreven als een aardige man met humor, die veel van muziek hield. Hij stond vaak in zijn open raam te dansen. Zijn dood kwam onverwacht.

"De hele buurt is in shock", vertelt een bewoner. Een ander: "Er is toch wel een icoon uit de Jordaan weg. We zijn in een mineurstemming."