Politie zoekt 'mogelijk tweede verdachte' voor fatale steekpartij Hazelaarstraat in Noord

De politie is op zoek naar een tweede persoon die mogelijk betrokken is geweest bij de dodelijke steekpartij aan de Hazelaarstraat in Noord. Eind oktober werd een 36-jarige man neergestoken, hij overleed later aan zijn verwondingen. Een 63-jarige man werd aangehouden, maar volgens de politie zijn er aanwijzingen dat er nog een verdachte bij betrokken was.

"Uit politieonderzoek blijkt dat er aanwijzingen zijn dat een tweede verdachte betrokken is geweest bij het dodelijk steekincident op de Hazelaarstraat", schrijft de politie in een persbericht. Zij vragen getuigen zich te melden.

Het slachtoffer werd vermoedelijk gestoken in de woning van de 63-jarige verdachte in de Azaleastraat, waarna hij door zijn belager achtervolgd werd en op straat meerdere keren in zijn borst en nek gestoken werd.

Bloedbad

Omwonenden spraken over een bloedbad. Meerdere bewoners hebben het zien gebeuren, waaronder kleine kinderen, vertelde een buurvrouw. Een andere buurtbewoner liet aan AT5 weten dat tijdens het steekincident een man op zijn sokken naar buiten gerend kwam en tussen de dader en slachtoffer in is gaan staan. "Hij schreeuwde 'Doe dat mes weg!' Het slachtoffer is zelfs over auto's gesprongen om te vluchten."

Grote druk op de buurt

Kort na de steekpartij werd duidelijk dat de aangehouden verdachte al een jaar voor overlast zorgde en woonde onder begeleiding van zorgorganisatie HVO Querido in de Azaleastraat. Bewoners gaven tijdens een buurtbijeenkomst aan dat zij al jaren een grote druk op de buurt ervaarden door de hoeveelheid sociale huurwoningen die worden toegewezen aan cliënten van zorginstellingen als HVO Querido. Stadsdeel Noord en woningcorporatie Ymere zeiden toe dat zij voorlopig geen sociale huurwoningen meer toe zouden wijzen aan kwetsbare Amsterdammers in de Bloemenbuurt.