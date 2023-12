Nieuw breed voet- en fietspad op Odebrug open: einde aan chaotische situatie

Voetgangers en fietsers die via de oostkant van het Centraal Station willen, kunnen dat sinds vandaag op een iets minder chaotische wijze doen. Sinds vanochtend kunnen ze gebruikmaken van een nieuw breed voet- en fietspad op de Odebrug.

Waar fietsers zich voorheen over het smalle fietspad moesten bewegen, hebben zij sinds vanochtend ruim baan. Op de brug is een nieuw breed fietspad aangelegd, met daarnaast een even zo brede stoep.

De laatste maanden was het, zeker in de spits, goed uitkijken op en rond de Odebrug, Wegens werkzaamheden gingen voetgangers en fietsers daar kriskras door elkaar en leek er geen enkele voorrangsregel te gelden. Ook moesten fietsers enige tijd gebruikmaken van de stoep om op het Oosterdokseiland te komen.

Met het openstellen van het nieuwe fietspad zijn de werkzaamheden in het gebied nog niet klaar. De komende maanden wordt er nog gewerkt aan het wegdek op de brug en aan de situatie aan weerskanten van de brug. Alle werkzaamheden moeten volgend jaar september zijn afgerond. Er geldt dan eenrichtingsverkeer voor auto's.