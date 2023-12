Speciaal aftelmoment voor kinderen op het Museumplein tijdens oudejaarsavond

Net als de afgelopen jaren geldt er ook dit jaar een verbod om consumentenvuurwerk af te steken. Het verbod geldt niet voor al het vuurwerk. Licht vuurwerk, zoals sterretjes, mag wel. Toch wordt er tijdens Oud en Nieuw nog wel geknald in de stad. Op verschillende plekken, zoals op het Museumplein en bij de Sloterplas, worden namelijk weer vuurwerkshows georganiseerd. Ook is er een speciale show voor kinderen op Oudejaarsavond. In Amsterdam Informeert vertelt Sandra Krommer, projectleider bij Fjuze, daar meer over.

AT5

Sinds 2020 geldt er een afsteekverbod voor vuurwerk in de stad. Niet iedereen is het daarmee eens. "Ik vind het jammer, ik zou het toch liever anders zien", vertelt een jongere op het schoolplein. Een bezoeker van de Dappermarkt heeft meer begrip voor het verbod. "Ik wil niet zeggen dat het goed is, omdat je ook mensen hebt die dat leuk vinden en dan wil ik hun plezier niet afkraken. Maar tegelijkertijd is het goed om voorzichtig te zijn."

AT5

Bij het afsteken van vuurwerk komt er een grote hoeveelheid fijnstof vrij. Zo'n zeven procent van de totale jaarlijkse fijnstofuitstoot in Nederland is door vuurwerk, net zoveel uitstoot als zeven maanden autoverkeer. Tijdens de licht- en vuurwerkshows in de stad wordt er daarom ecologisch vuurwerk afgestoken. "Dat is vuurwerk zonder zware metalen en is ook biologisch afbreekbaar", legt Kommer uit.

Quote "Door middel van opdrachten gaan we proberen om de klok naar twaalf uur te zetten." Sandra Kommer, Fjuze

Kindershow Voor kinderen, en andere Amsterdammers die op tijd naar bed willen, is er om 19.00 uur een speciale show op het Museumplein. "Samen met Edson de Graça, de host, gaan we door middel van opdrachten proberen om de klok naar twaalf uur te zetten. Zodat we ook echt vuurwerk hebben voor de kleinere kinderen", vertelt Krommer enthousiast. Aan kinderen op straat vragen we of ze zo'n vuurwerkshow willen zien. "Ik zou thuis willen kijken", zegt een meisje. "Ik zou het liever in het echt willen zien", zegt een ander kind.



Na de kindershow begint om 22:00 uur de echte eindejaarsviering. Niet alleen met een lichtshow en vuurwerk wordt het nieuwe jaar ingeluid, maar ook met veel muziek. "We beginnen met een muzikale tijdreis van de jaren '70 naar 2023 met een dj en live muzikanten", vertelt Kommer.

Quote "Mooi met z'n allen bij elkaar. Daarna lekker de kroeg in tot een uur of zes 's morgens." Amsterdammer

AT5

Een andere bezoeker van de Dappermarkt vindt de vuurwerkshows mooi. "Dat moeten ze meer doen. Is toch mooi met zijn allen bij elkaar. Dan ga je daarna lekker de kroeg in tot een uur of zes 's morgens", zegt hij lachend.