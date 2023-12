Cult TV-legende Evert-jan Vonk herdacht: "Hij liet de laatste rafelranden van Amsterdam zien"

Hij maakte ruim dertig jaar lang Cult TV voor Salto, hij interviewde internationale muziekhelden en zette de ruwe stad achter de voordeuren van mensen op de kaart: Evert-jan Vonk. Op 71-jarige leeftijd is de creatieve maker overleden, vandaag werd hij door zijn achterban herdacht in bluescafé Maloe Melo: "De nieuwe generatie kan van hem leren."

'De Reus van Amsterdam', zoals velen hem kenden, stond bekend om zijn humor en goede verhalen. Ook in Maloe Melo kwamen die punten naar voren. "Evert-jan was een markant iemand, waar ik echt naar opkeek", aldus een van de aanwezigen. "Een prachtig mens, die voor de stad Amsterdam heel belangrijk was."

Nationale en internationale sterren

Vonk vroeg voor Cult TV menig grote naam het hemd van het lijf. "Interviews met Chet Baker, Herman Brood en Screamin' Jay Hawkins. Noem ze maar op, hij heeft ze allemaal geïnterviewd." Maar niet alleen als programmamaker kreeg hij de sterren voor de lens, ook in zijn carrière als fotograaf waren de sterren uit de internationale muziekwereld geen onbekenden voor hem.

Op verzoek van zijn familie en vrienden was iedereen welkom in het bluescafé om hem een laatste eer te bewijzen. Naar die oproep werd geluisterd en de Maloe Melo stond vanmiddag aardig vol. "Hij was de grootste brombeer van Amsterdam, maar ook de aardigste." Vonk werd met een erehaag uitgezwaaid na de herdenking.

In overleg met zijn familie en vrienden is ook besloten om zijn programma Cult TV te blijven voortzetten bij Salto.