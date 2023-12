Rijk trekt miljoenen uit om woningen in Nieuw-West te verduurzamen

Vanuit het kabinet wordt er 27 miljoen euro geïnvesteerd in de openbare ruimte en woningen in Nieuw-West. Het geld is bedoeld voor renovatie, verduurzaming en herstructurering van verschillende buurten in het stadsdeel. Het geld wordt met name geïnvesteerd in woningen die in particulier bezit zijn.

De subsidie komt uit het zogenoemde Volkshuisvestingfonds (VHF), van de 280 miljoen euro die in dat potje zit, gaat het grootste deel naar het Amsterdamse stadsdeel. Met het geld wil de gemeente 'een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van woningen en de woonomgeving'.

"In de meest kwetsbare wijken van Nederland staat de kwaliteit van woningen en de leefomgeving onder druk", zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. "Met deze investering zorgen we dat bewoners op achterstand komen te staan en zorgen we voor een veilige en prettige woonomgeving."

Wethouder Zita Pels noemt het 'goed nieuws' dat er 27 miljoen voor het stadsdeel is vrijgemaakt. "Daarmee kunnen we onder meer vele honderden huizen isoleren en werken aan nog meer prettige en leefbare buurten in een belangrijk deel van onze stad."

Particuliere woningen

Het grootste deel van het geld (19,5 miljoen euro) gaat naar het verduurzamen van ongeveer duizend woningen die in particulier bezit zijn. 6,7 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de openbare ruimte. Bij het aanvragen heeft de gemeente ook toegezegd om zelf 8,1 miljoen euro bij te leggen. In welke buurten er precies geïnvesteerd gaat worden, is nog niet duidelijk.

Gemeenten mochten zelf een aanvraag indienen voor de subsidie. In totaal werden er 60 aanvragen ingediend. Omdat er in totaal voor 480 miljoen euro aan aanvragen binnenkwamen, kregen 38 buurten uiteindelijk ook echt een subsidie uitgekeerd. De Jonge laat weten dat buurten in de grote steden of gemeenten die aan een grote stad grenzen daarbij voorrang hebben gekregen.