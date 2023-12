Voetganger gewond bij aanrijding met lijnbus in Noord

Een voetganger is gewond geraakt bij een botsing met een lijnbus. Het ongeluk gebeurde om iets voor 19.00 uur op de busbaan van de Klaprozenweg in Noord.

Het slachtoffer stak de busbaan over vanuit de Maagdenpalmstraat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een omstander was hij aanspreekbaar.

De voorruit van de bus raakte beschadigd maar de buschauffeur raakte niet gewond. Ook passagiers in de bus bleven ongedeerd.