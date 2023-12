Minister 'zeer benieuwd' naar gevolgen nieuwe maximumsnelheid

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maakt zich geen zorgen over de verkeerssituatie in Amsterdam na de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Hij verwacht zelfs dat andere gemeenten zullen volgen. Harbers zei dit na vragen die hij kreeg uit de Tweede Kamer.

AT5

De nieuwe maximumsnelheid in de stad riep gisteren vragen op van onder meer van Kamerlid Olger van Dijk van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Zo zou de regeling niet kunnen worden gehandhaafd en zorgt de grote verandering voor te grote snelheidsverschillen. Harbers beantwoordde de vragen tijdens het Vragenuur.

Quote "Iedere automobilist die langzamer rijdt dan 50 zou op zich goed zijn voor de bijdrage aan verkeersveiligheid" Mark Harbers, minister Infrastructuur en Waterstaat

"Iedere automobilist die langzamer rijdt dan 50 zou op zich goed zijn voor de bijdrage aan verkeersveiligheid", zo stelde Harbers. Hij vond juist dat Amsterdam de effecten in de praktijk goed in de gaten houdt. "Zoals het effect op de werkelijk gereden snelheden, ook het effect op de hulpdiensten. Wij zijn ook vanuit het ministerie zeer benieuwd naar de resultaten. Want dat helpt ons ook weer. Omdat er meer gemeenten zijn die deze voornemens." Volgens Harbers willen Utrecht en Rotterdam bijvoorbeeld 'eigenlijk hetzelfde'. "Maar ze doen het stapsgewijs. Ze kijken dan ook goed naar de inrichting van de straten." Harbers gaf wel toe dat Amsterdam nog moet werken aan die inrichting, zodat het voor automobilisten logischer is om 30 km/u te rijden. De gemeente gaf eerder aan dat dit volgend jaar pas gaat gebeuren.

Quote "Als je een ongeluk veroorzaakt met 50 op een 30-weg, dan heb je als extra feit dat je 20 te hard reed" Mark Harbers, minister Infrastructuur en Waterstaat

Volgens de minister is er desondanks wel al een deel van de automobilisten dat geen 50 kilometer per uur meer durft te rijden op de wegen waar de nieuwe maximumsnelheid nu geldt. "Als je een ongeluk veroorzaakt met 50 op een 30-weg, dan heb je als extra feit erbij dat je 20 kilometer per uur te hard reed." Daarnaast is het verkeer in Amsterdam sowieso druk, dus onderlinge snelheidsverschillen zullen minder zijn, stelde de minister.