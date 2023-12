Twee gewonden bij ongeluk met vijf auto's op Nieuwe Leeuwarderweg

Op de Nieuwe Leeuwarderweg is vanmiddag een ongeluk gebeurd waar vijf auto's bij betrokken waren. Twee mensen raakten daarbij gewond. Een van hen is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht, de ander hoefde niet naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur bij een stoplicht op het viaduct boven de A10 Noord. De oorzaak van het ongeluk in nog onduidelijk. De brandweer kwam naar de plek van het ongeluk toe, maar de betrokkenen konden allemaal zelfstandig uit hun auto komen. Vanwege het ongeluk was de N247 in de richting van de stad enige tijd afgesloten, ook de bussen reden daarom even een andere route.

Rond 19.00 uur waren de opruimwerkzaamheden afgerond en werden alle rijbanen werden vrijgegeven voor het verkeer.