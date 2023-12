Met oud-medewerkers V&D naar nieuwe auto-showroom: "Er is niets van het oude pand over"

Het oude V&D-pand in de Kalverstraat staat na het faillissement in 2015 leeg. Donderdag opende de nieuwe, hypermoderne showroom van een Chinees, elektrisch automerk. Het roept bij twee oud-medewerkers van het warenhuis gevoelens van nostalgie op als ze door de showroom lopen. Al is er bijna niets meer van hun oude werkplek in te herkennen.

"De V&D in de Kalverstraat; het is een gegeven", zegt een winkelende man in 2015. Het bericht dat het bedrijf financieel door zwaar weer gaat en er een faillissement dreigt, is dan pas net bekend. Op 31 december van dat jaar valt het doek voor het warenhuisketen, en bij de opheffingsuitverkoop lopen de emoties zelfs hoog op bij sommige klanten. "Ik vind het echt heel erg. Ik kan er wel om huilen, zo erg vind ik het."

Quote "Het was niet alleen een warenhuis, maar ook een ontmoetingsplek" René Mentink, oud-medewerker V&D

Oud-medewerkers Swaan Levy Janssen en René Mentink snappen die gevoelens. René werkte er ruim 27 jaar en schreef zelfs een boek over die tijd. "Het was niet alleen een winkel voor klanten, maar ook een ontmoetingsplek." Voor hemzelf voelde de V&D aan als thuis en zijn collega's als familie. Hij vraagt zich hardop af of de showroom hetzelfde effect op het winkelend publiek zou hebben als de V&D. "Maar tijden veranderen. Het is goed dat het niet meer leegstaat." Daar is Swaan het mee eens. "Het deed altijd een beetje pijn om langs het lege pand te lopen." Zelf werkte ze er maar kort. "Een jaar op de kinder- en lingerie-afdeling. Wat ik nog goed weet zijn de mannen die bh's kwamen kopen voor hun vrouw. Als ik ze vroeg welke maat ze nodig hadden, hadden ze vaak geen idee. 'Een beetje zoals jij hebt', zeiden ze dan."

Samen lopen ze naar binnen bij hun voormalige tweede thuis. Waar nu een groot platform is gebouwd met een elektrische auto erop en daaromheen hypermoderne, flitsende schermen, kon je vroeger naar beneden lopen voor onder al je schoolspullen. "Tjongejonge, wat is het veranderd, hè?", zegt René hardop.

Quote "We moeten opnieuw uitvinden hoe we de stad willen invullen" Pim van der Berg, retaildeskundige

Retaildeskundige, Pim van den Berg, laat weten dat de showroom past bij de tijdgeest van nu. "We zitten in een fase waarin we moeten herontdekken wat de functie is van de stad." Volgens hem hebben mensen minder te besteden en wordt er meer en meer online verkocht. Een trend die natuurlijk al veel langer zichtbaar is. Een stad die teveel detailhandel heeft, zou dan ook 'ten dode opgeschreven' zijn. "Veel middelgrote steden hebben last van leegstand. We moeten nieuwe rekenmodellen loslaten op de invulling van een stad." Liever had Van den Berg gezien dat er woningen waren gekomen in het leegstaande pand. "Waarschijnlijk kon de verhuurder nu een betere huurprijs krijgen dan als hij zestig appartementen had gerealiseerd."