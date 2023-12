Autobezitters Zuidoost boos om huurverhoging parkeerplekken: "Werkelijk schaamteloos"

Huurders van verschillende parkeergarages in Zuidoost zijn boos: de gemeente heeft aangekondigd dat zij per 1 februari fors meer gaan betalen voor hun parkeerplaats aldaar. Voor verschillende autobezitters betekent het een stijging van meer dan 100%: namelijk van 46,50 naar 104,13 euro per maand.

Ook andere bewoners die AT5 sprak en huren in één van de genoemde garages, vonden de verhoging een enorme klap. Zo denkt iemand bijvoorbeeld na over het opzeggen van het abonnement, omdat zij het niet meer kan betalen.

Vanwege deze zaken voelt het voor hem en zijn medebewoners als een oneerlijke verhoging, want naast dat het een forse toename is, heeft hij ook niet het gevoel dat hij wat terugkrijgt voor het geld dat betaald moet worden. De verhoging geldt overigens niet alleen voor garage de de Gouden Leeuw, maar ook voor Hoptille, Groenhoven en Haarstee.

De vraag rijst of de gemeente dit zo maar kan en mag doen. Daarom dook advocaat Ramon Ridder in deze kwestie. Hij heeft zich verdiept in de huurovereenkomst en daarin vallen twee zaken volgens hem op. "Daarin staat de bevoegdheid van de gemeente om de huur aan te passen", legt hij uit. "Dat gebeurt wel op een bijzondere wijze, namelijk ze mag dat doen zonder vooraankondiging en ze mag het marktconform aanpassen."

Kwaliteitsniveau

Voor bewoners voelt de verhoging dus oneerlijk, maar volgens de overeenkomst doet de gemeente niks fout. Al zet advocaat Ridder daar wel een belangrijke kanttekening bij. "Je moet kijken naar wat mensen huren", geeft de advocaat aan. "Dat is een bestaande plek in een parkeergarage waar je een bepaald kwaliteitsniveau mag verwachten. Als het kwaliteitsniveau niet voldoet aan de verwachtingen, dan kun je je afvragen of de prijsverhoging reëel is."

Gemeente verrast

Een woordvoerder van de gemeente spreekt van 'een onverwacht groot effect op de huurders'. Verder laat hij weten dat de prijsverhoging wordt doorgevoerd om de garages kostendekkend te maken, want die zijn verliesgevend. Met de verhoging betalen alleen gebruikers ervoor in plaats van alle Amsterdammers. Er wordt nu uitgezocht hoe het effect zo onverwacht groot heeft kunnen zijn en hoe ze hiermee om zullen gaan.