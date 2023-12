Stad nl Dit is de nieuwe opsporingsambtenaar van de gemeente: hond Dora

Herdershond Dora heeft een speciale functie bij de gemeente. Ze kan bomen opsporen die besmet zijn met de dikrandtonderzwam. Besmette bomen worden na loop van tijd zo zwak door de zwam dat ze omvallen.

AT5

Wanneer de zwam aan de buitenkant van de boom zichtbaar is, is het vaak al veel te laat. Nog voordat wij mensen de zwam kunnen zien kan de boom al jaren besmet zijn. Na al die jaren heeft de zwam de binnenkant van de boom zo verzwakt dat ze om valt. Tot op heden was er geen manier om de zwam al eerder te detecteren. Sinds twee weken doet de gemeente een proef met Dora en baasje Jan Vinkers. Maar er is een nadeel, de zwam is niet te bestrijden. Als die z'n weg eenmaal gevonden heeft naar een boom, is het gedaan en moet de boom uiteindelijk gekapt worden. Marina van Hameren, bomenexpert van de gemeente, is blij met de pilot: "Door Dora is de stad een stuk veiliger. We kunnen zieke bomen opspeuren, markeren en jarenlang monitoren voordat we tot actie overgaan." En ja, actie houdt in: kappen.

Quote "Kijk zie je, nu tikt ze met haar neus tegen de boom. En net deed ze het met haar poot, zo geeft ze aan dat de zwam erin zit" Jan Vinkers - begeleider Dora

Dora is opgeleid om de zwam op te sporen in iepen. In de stad staan ongeveer 75.000 iepen, Dora doet er zo'n zestig a zeventig per dag. En dat doet ze met veel plezier: "Dora is echt een werkhond. Als ik haar eenmaal uit de auto haal is ze niet meer te stoppen en gaat ze elke boom af", vertelt baasje Jan. "Kijk zie je, nu tikt ze met haar neus tegen de boom. En net deed ze het met haar poot, zo geeft ze aan dat de zwam erin zit." De beloning? Een bal aan een touwtje. Jan speelt kort met Dora en bergt de bal dan weer op: "Het blijft wel een werkdag, voor spelen is geen tijd". De werkdagen zijn intensief voor Dora. Na vier uur verliest ze haar scherpte en loopt ze ook nog wel eens een boom voorbij: "Dat is logisch, dat hebben wij mensen ook."

AT5

Dora is een jaar lang getraind in Heerlen waar vooral politiehonden worden getraind om explosieven en drugs op te sporen. "Ze is de allereerste hond die deze zwam kan opsporen. We hebben haar getraind op de dikrandtonderzwam in iepen, maar ook bij andere bomen slaat ze aan", aldus bedenker van de pilot Henk Werner. Hij zag drie jaar geleden twee bomen in de stad naast elkaar staan. De één doodziek, de ander kerngezond. Pas toen de boom was gekapt konden ze achterhalen wat er aan de hand was: "Daar is het idee van de pilot met Dora ontstaan, ik dacht dat moet toch op te lossen zijn." De pilot loopt nog twee weken. Als het een succes is zal Dora ook in de rest van het land worden ingezet.