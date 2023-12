Ajax door in Europa na winst op AEK Athene

Ajax is door in Europa. In de Johan Cruijff Arena werd er met 3-1 gewonnen van AEK Athene. Door de overwinning komen de Amsterdammers na de winterstop uit in de tussenronde van de Conference League.

Al vroeg in de wedstrijd kwam Ajax op voorsprong door een kopgoal van Chupa Akpom. Lang konden de Amsterdammers niet genieten van de voorsprong, want AEK Athene kwam in de tiende minuut terug in de wedstrijd. Levi Garcia verlengde een voorzet en die bal vloog binnen.

Op voorsprong



Na twintig minuten kwam Ajax weer op voorsprong. Na een flitsende Ajax-aanval was het Kenneth Taylor die de bal prachtig aannam en diagonaal wist binnen te schieten. Na de tweede Amsterdamse treffer zakte het tempo van de wedstrijd iets in. Ajax had wel het initiatief en kreeg via Brobbey en Akpom kansen maar gescoord werd er niet meer in de eerste helft.

Aan het begin van de tweede helft kwam Ajax op rozen te zitten. Chupa Akpom schoot binnen. Hierbij ging de AEK-keeper niet vrijuit, maar dat mocht de pret niet drukken. Daarna kreeg Akpom meerdere kansen, maar de bal ging er vooralsnog niet in.

Debuut



Devyne Rensch moest in de 73e minuut geblesseerd naar de kant. Zijn vervanger was Tristan Gooijer die zijn debuut voor de Amsterdammers maakte. Bij de Grieken lag het in de slotfase behoorlijk open. Zo kreeg Akpom weer een grote kans. Hij ging voor zijn eigen kans, maar had de bal eigenlijk breed moeten leggen op Gooijer.

Ajax voetbalde met gemak de wedstrijd uit en won met 3-1 van AEK Athene. Door de overwinning komen de Amsterdammers dus na de winterstop nog uit in Europees verband.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch (Gooijer/73), Šutalo, Hato, Sosa; Tahirović, Hlynsson (Mikautadze/86), Taylor; Akpom, Brobbey (Martha/46), Forbs (Gaeei/62)