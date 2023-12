Ajax Vrouwen slepen punt binnen tegen Bayern München

Na het verlies tegen AS Roma hebben de Ajax Vrouwen knap gelijk weten te spelen tegen Bayern München. Op bezoek in Duitsland werd het 1-1 en daarmee blijft het na drie speelrondes nog altijd spannend in groep C van de Champions League.

De Ajax Vrouwen keken vrijwel meteen tegen een achterstand aan. Na anderhalve minuut kwamen de Duitsers al op voorsprong via Lea Schüller. In eerste instantie pakte keeper Regina van Eijk een opgelegde kans uit een voorzet, maar Schüller kon de bal eenvoudig in het net werken via de rebound.

Punt binnenslepen

De Amsterdammers moesten vervolgens de achterstand proberen weg te werken en wisten dat te doen in de 38e minuut. De 16-jarige Lily Yohannes gaf een balletje op maat aan Chasity Grant, die op haar beurt na een mooie actie de gelijkmaker binnenschoot.

Ajax kwam in het duel wel een paar keer goed weg. Een doelpunt van Bayern werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar dat was het eigenlijk niet. Voor het team van Suzanne Bakker was het gunstig dat er geen var aanwezig was. Ook schoot Schüller nog een keer de bal snoeihard op de lat. Ajax kreeg op hun beurt ook nog wat kansen, maar wist die niet te benutten.

Kans op volgende ronde

Vanwege het gelijkspel, maar vooral door het verlies van AS Roma tegen Paris Saint Germain, liggen alle kaarten nog open voor Ajax. De Amsterdammers staan op de derde plaats, met 4 punten uit drie wedstrijden, en hebben hetzelfde aantal punten als AS Roma. Bayern gaat nu aan kop in de groep met 5 punten en PSG staat met 3 punten laatste.

Volgende week woensdag staat de volgende wedstrijd in de Champions League op het programma. Dan komt Bayern München op bezoek in de Johan Cruijff Arena, waar Ajax eerder al wist te stunten tegen PSG.