A'muze: Karina Holla laat zich inspireren door haar partner "Hij heeft iets strengs"

Kunstenares Karina Holla heeft wel een heel speciale muze: haar partner Henk van Riemsdijk is haar inspiratiebron. Karina is mimespeelster, actrice, choreografe en regisseuse. De pionier in de Nederlandse theaterwereld heeft inmiddels een indrukwekkend oeuvre aan voorstellingen op haar naam staan. Vijf jaar geleden won ze de Theo d'Or, voor de beste vrouwelijke hoofdrol. In de laatste aflevering van podcast A'muze vertelt ze dat Henk haar als geen ander weet te inspireren. "Henk heeft iets strengs. Hij kan zeggen: 'Nee Karina, dat hebben we al van je gezien, dat is uit de oude doos. Je moet je vernieuwen'. Dat is heel goed voor mij. Ik heb een beetje prikkeldraad om mijn hart heen. En als je heel dichtbij me komt, moet je daar doorheen. Hij is de enige die dat kan of mag".