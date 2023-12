Hebben veel Amsterdamse jongeren een fake ID? En hoe komen ze eraan?

Al tientallen jaren proberen minderjarigen stiekem clubs binnen te komen. Door te zeggen dat ze ouder zijn, of met een fake ID. En nu verschillende uitgaansgelegenheden in de stad hun leeftijdsgrens verhogen van 18 naar 21, neemt de vraag naar fake ID's toe. De NOS deed een paar jaar geleden al onderzoek onder jongeren en toen bleek dat bijna de helft wel eens een fake ID gebruikt. Het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam ging de straat op om te kijken of dit klopt en ook: hoe ze er dan aan komen.

Vrijwel alle jongeren die wij aanschieten op straat zijn op de hoogte van het bestaan van fake ID's. Een aantal van hen geeft ook toe dit ooit gehad te hebben. "Ja, al anderhalf jaar voordat ik 18 werd, had ik er eentje." De voorbeelden hoe je daar dan aan komt verschillen behoorlijk: met nagellak de cijfers van je geboortedatum veranderen, een pasfoto faken, eentje lenen van je oudere zus. "Je speelt eigenlijk een soort spel met de wet. Wat is de wet en hoe kan ik daar dan omheen." Maar je hoeft niet zelf te knutselen; fake ID's zijn ook te koop. Waar? "Het darkweb", antwoordt een groep jongens zonder twijfel. Anderen kennen op hun school mensen die een fake ID verkopen: "Zeker, ik ga geen namen noemen. Maar ik ken ze zeker." Overigens zijn fake ID's zijn niet alleen populair onder minderjarigen. Een aantal clubs in de stad mag je namelijk pas binnen als je 21 bent. Fake ID voor vrouwen? Toch is er een groep die volgens sommigen geen ID nodig hebben. En dan doelen de mensen die wij spreken vooral op vrouwen. "Clubs willen meiden binnen en bewakers willen dat dus ook. Soms zagen ze heus wel dat mijn ID niet echt was, maar lieten ze me toch binnen", zegt een vrouw. Een man geeft aan: "Toen ik jong was ging ik ook altijd bij een groep meisjes staan. Het is dan gewoon makkelijker." Risico's Een fake ID gebruiken is niet zonder risico. Je kan een waarschuwing krijgen, maar de politie kan je ook naar bureau Halt sturen om een excuusbrief of toekomstplan te schrijven. In sommige gevallen, als je het bijvoorbeeld vaker doet, riskeer je een taakstraf of fikse boete.