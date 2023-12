Op pad met storingsdienst Waternet: ''Lekker als de put weer gaat lopen''

In Het Verkeer gaan we op pad met een ploeg van Waternet. Is er regenwaterafvoer na een hoosbui verstopt in de stad? Dan gaan zij erop af. Wij gaan met Waternet naar een verstopping op de Ceintuurbaan. Het zebrapad hier is veranderd in één grote plas water.

AT5

Als we aankomen op de Ceintuurbaan gaan Klaas Foalla en zijn collega direct aan de slag. Ze hebben allerlei gereedschap mee om de verstopping te verhelpen. ''Ik hoop dat we het hier kunnen oplossen want zo'n plas op het zebrapad is natuurlijk helemaal niet fijn.'' En het duurt niet lang voordat de mannen het hebben opgelost. ''Kijk hij gaat weer lopen'', laat Foalla enthousiast zien, nadat hij heel wat vuil uit de put heeft gehaald. ''Meestal is het straatvuil wat we tegen komen in de putten. Maar ook weleens een portemonnee, oude telefoon of pasjes. En natuurlijk ook een heleboel lege blikjes en flesjes.'' Gelukkig worden er wel minder blikjes en flejes gevonden sinds de invoering van statiegeld, legt Foalla uit.

AT5

Bij de meldkamer van Waternet komen de meldingen binnen waar de storingsdienst vervolgens op af gaat. De gevolgen van klimaatverandering zijn een belangrijke oorzaak van deze meldingen. ''De laatste tijd valt er vooral veel regen in één keer en dan kan de infrastructuur het niet aan'', legt Mo Hakiki van de meldkamer uit. ''Zodra het een beetje doorregent komen hier honderden meldingen per dag binnen van wateroverlast.''

Meldkamer Waternet - AT5

Als de plas op de Ceintuurbaan weer verdwenen is, gaan Foalla en zijn collega door naar de volgende verstopping. En ook al is zijn pensioenleeftijd in zicht. Nog elke dag geeft het werk hem veel voldoening en is Foalla blij dat hij Amsterdammers kan helpen bij wateroverlast.

AT5