Van der Pekmarkt tijdelijk terug naar het Mosveld: "Had nooit weg gemoeten"

Elke woensdag, vrijdag en zaterdag is de Van der Pekmarkt in de Van der Pekstraat in Noord te vinden. Maar daar zal vanaf het eerste kwartaal van volgend jaar verandering in komen: dan verhuist de markt tijdelijk naar haar oude plek, het Mosveld. "Dat vind ik natuurlijk een super idee, want het had nooit weg gemoeten", vertelt een marktverkoper aan AT5.

Vanwege geplande werkzaamheden is de markt in Noord moeilijker te bezoeken en staat de tijdelijke verhuizing op de planning. En dat is voor sommige vaste bezoekers nog even schakelen. "Voor ons is het traditie om iedere vrijdag naar de markt te gaan en we zouden dat heel jammer vinden als dat ergens anders is", legt een man uit. Dat de nieuwe locatie op acht minuten lopen verderop is, wist hij nog niet. "Dat klinkt dan wel weer als te overzien, maar dit is wel een hele leuke plek, het is uniek gelegen in de stad."

Maar er klinken ook kritische geluiden over de huidige markt. "Het voldoet niet aan de eisen, er lopen te weinig mensen", aldus een verkoopster, "mensen vinden het niet gezellig en er komen heel weinig collega's. Dus ja, er moet echt wat gaan gebeuren."

Belang

De originele markt op het Mosveld bestaat al ruim 100 jaar. Historicus Koen Kleijn benadrukt het belang van de markt daar. "Het heeft te maken met hoe de buurt in elkaar zit, die is ooit bedoeld als een soort Tuindorp, dus dat je niet alleen een fijn huis had, maar dat die mensen ook op een bepaalde manier met elkaar om konden gaan", legt hij uit. "Dat de markt in het midden van het plein stond en dat er allerlei voorzieningen waren en dat mensen elkaar ontmoeten."

Of de tijdelijke verhuizing van de markt ook een permanente oplossing moet zijn? "Nou, ik zal je vertellen: ik ga nooit meer terug, dat kan ik je wel vertellen. Daar is mijn vader ooit begonnen en ik denk dat het allemaal heel erg goed gaat komen daar", benadrukt een marktman.

Na de werkzaamheden volgend jaar zal een onafhankelijke organisatie kijken wat de beste locatie voor de markt is, de Van der Pekstraat of het Mosveld.