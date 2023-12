De Toppers zitten Ajax tijdens mogelijke play-offs in de weg in de Arena

Als Ajax aan het einde van het seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen, zal dat niet in de Johan Cruijff Arena kunnen. Dat meldt Ajax Life . In dezelfde periode - op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei - staan namelijk al concerten van De Toppers op de agenda. Mocht Ajax de play-offs spelen, zal dat in een alternatief stadion moeten plaatsvinden.

Al langere tijd was het onduidelijk of de Amsterdamse club de play-offs wel in Amsterdam kon spelen. Daarom vroeg Ajax Life gisteren opheldering over de situatie. "Het antwoord is onbevredigend, maar wel duidelijk: als Ajax aan het einde van het reguliere seizoen play-offs om Europees voetbal moet spelen, kan dit niet in de 'eigen' Johan Cruijff Arena", schrijft Ajax Life. De reden: de ingeplande concerten en inkomsten vanuit commercieel oogpunt zijn nodig.

Alternatief stadion

Fabian Nagtzaam, directeur-bestuurder van Supportersvereniging Ajax liet gisteren weten dat hij voor het 'eerlijke verhaal' is. Mocht Ajax de play-offs spelen, moet worden uitgeweken naar een ander stadion. "Aangezien dit een voldongen feit is, gaan we er vanaf heden vanuit dat de club samen met de Johan Cruijff Arena voor een passende oplossing zorgt, mocht een dergelijk scenario zich voordoen."