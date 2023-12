Fotograaf brengt ode aan het licht in de stad: "Kan je nergens anders in de wereld vinden"

Cris Toala Olivares is onder de indruk van het licht in de stad, zelfs zo erg dat de fotograaf een ode heeft uitgebracht er voor. De stad en haar "unieke licht" heeft Olivares vastgelegd in een fotoboek voor het 750-jarig jubileum van Amsterdam.

Olivares kwam vanuit Ecuador naar Amsterdam om in de thuiszorg te werken en raakte tijdens zijn fietstochten gefascineerd door het licht in de stad. Het is iets wat volgens hem Amsterdam echt uniek maakt. "Je kan dit soort licht nergens anders in de wereld vinden. Vooral in de ochtend en in de avond."

In zijn fotoboek zijn foto's te zien die Olivares maakte tussen 2010 en nu. Veel daarvan zijn genomen vanuit een helikopter. "Fotografie vanuit de lucht is wat mijn werk tekent. Als ik in de lucht zit zie ik dingen die een ander niet kan zien."