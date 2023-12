Ajax-fans willen trainer Van 't Schip toezingen als blijk van waardering en steunbetuiging

In de 55ste minuut van de wedstrijd zullen de Ajacieden John toezingen en roepen zij iedereen in het stadion op mee te doen. "Daniëlle mocht helaas niet ouder worden dan 55 jaar", schrijft Ajax Life op Instagram.

"2023 een jaar om snel te vergeten. Een jaar waar veel Ajacieden over Ajax praatten, maar weinigen die daadwerkelijk opstonden. John laat, ondanks het verlies van zijn vrouw Daniëlle, z'n liefde voor de club zien door in te stappen als trainer", valt er te lezen in de post.

Australië

Van 't Schip is zelf niet aanwezig in de Arena. Hij is in Australië vanwege de bruiloft van zijn zoon. De Ajacieden weten zeker dat Van 't Schip vanaf de andere kant van de wereld naar de wedstrijd kijkt.

Ajax speelt vandaag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena het duel tegen PEC Zwolle, waarin assistent-trainers Valkanis en Maduro de leiding hebben over de ploeg.