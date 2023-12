Blijdschap én vraagtekens bij uitbreiding openbaar vervoer buiten de ring: "We horen erbij"

De gemeente wil de bereikbaarheid van de wijken aan de randen van de stad vergroten door er meer ov te laten rijden. Een trendbreuk, want de afgelopen jaren zijn er juist een aantal lijnen buiten de ring gesneuveld of ingekort. Voor De Eendracht, een buurt in Nieuw-West, zou dat betekenen dat buslijn 21 daar na 8 jaar weer gaat rijden.

AT5

Tot 2015 reed buslijn 21 langs de J.M. Den Uylstraat in Nieuw-West. De halte verdween door de verminderde subsidie die door de Vervoerregio werd verstrekt. Maar als het aan de Vervoerregio ligt, gaat daar verandering in komen. "Ik zou erg blij zijn als de halte terugkomt, dan hoef ik niet meer 1 kilometer te lopen", zegt een vrouw uit de buurt. Een andere bewoonster vertelt dat de bus voorheen praktisch vóór haar deur stopte. "Ik heb het aan mijn longen en dus kan ik niet te ver lopen. Nu moet ik de auto nemen naar de volgende bushalte." Ook in Zuidoost zal het ov worden uitgebreid; zo gaan er vaker metro's rijden. Dit alles moet in het najaar van 2024 worden gerealiseerd. Bekostiging Tanay Bilgin is actief in de gemeenteraad en in het stadsdeel vanuit Forum voor Democratie. Hij maakt zich al jaren hard voor de bereikbaarheid buiten de ring, en heeft met lichte verbazing kennisgenomen van het plan. "Het is een heel goed idee, alleen er zijn nog wel veel hobbels waar we overheen moeten voordat de bus hier echt komt."

Bilgin doelt daarmee op de financiering van de plannen. "En we hebben een personeelstekort bij het GVB, en dat wordt er ook niet minder op als je uitbreidt." Het GVB laat weten dat het aantal totale diensten niet uit zal breiden, en dat de plannen dus alleen door kunnen gaan als er op andere lijnen geschrapt wordt. Een prima plan, vinden ze aan de J.M. Den Uylstraat: "Wij doen er toch ook toe? In de binnenstad rijdt zoveel ov." Personeelstekort Maar daarmee doemt volgens Bilgin weer een ander financieel probleem op. "De kosten voor lijnen buiten de ring worden gedekt door de winst die gemaakt wordt op het openbaar vervoer in het centrum." Het grootste probleem lijkt echter het personeelstekort te zijn. Melanie van der Horst, de voorzitter van de Vervoerregio, zegt dat het GVB op dit moment kijkt naar onorthodoxe manieren om het personeelstekort terug te dringen. "Zoals het aannemen van Engelstalige chauffeurs." Daarnaast is Van der Horst in gesprek met het CBR. "Die hebben op dit moment een wachtrij voor examens voor buschauffeurs. Dat willen we op dit moment natuurlijk absoluut niet hebben."