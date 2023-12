OM vraagt vrijspraak voor opa en oma wier hond baby doodbeet in Diemen

Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor de grootouders van baby Robin. Hun Duitse herder beet in 2019 hun kleinzoon van acht maanden in zijn hoofd in Diemen. De baby overleed twee dagen later aan de gevolgen van de beet.

Dat meldt NH Nieuws. Het drama voltrok zich in de woning van de opa en oma van de baby. De hond is na het dodelijke incident afgemaakt.

De grootouders werden beschuldigd van dood door schuld. Volgens het OM namen zij risico's door de hond en het kind samen in één ruimte te laten, zonder de hond in het oog te houden en zonder extra veiligheidsmaatregelen. Die risico's betekenen echter niet dat het voorspelbaar was dat de hond de baby zou aanvallen, aldus justitie. Het paar heeft zich volgens het OM niet strafrechtelijk verwijtbaar gedragen.

Het OM vond destijds in 2019 al dat de grootouders geen strafrechtelijk verwijt te maken viel en seponeerde de zaak. Daarmee nam de moeder van de baby, hun (ex-)schoondochter, geen genoegen. Via een zogeheten artikel 12-procedure dwong ze bij het gerechtshof alsnog strafvervolging af. Het hof droeg het OM vervolgens op om tot vervolging over te gaan.

De uitspraak wordt vrijdag verwacht.