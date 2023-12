Politie zoekt vrouwelijke getuige dodelijke steekpartij Jimmy Schepers

De politie is op zoek naar een specifieke vrouwelijke getuige die mogelijk meer kan vertellen over het steekincident op festival Solid Grooves, waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven kwam. Volgens de politie kan de vrouw mogelijk 'heel belangrijke informatie' hebben.

Volgens de politie zou de vrouw op het festival hebben gezegd hebben dat ze 'alles heeft gezien' en dat 'het steken recht voor haar neus gebeurde'.

"Het onderzoeksteam heeft nog niet met haar kunnen spreken en daarom doet zij een beroep op iedereen die mogelijk weet wie deze bezoekster is. Of mogelijk herkent u zichzelf wel in de omschrijving", aldus de politie.

Weinig bekend

De recherche zegt nog niet veel over de identiteit van de vrouw te weten. Wel is het volgens de politie 'nagenoeg zeker' dat de vrouw niet van Nederlandse komaf is. Tijdens het festival zou ze Engels hebben gesproken, maar volgens getuigen was dat duidelijk niet haar moedertaal.

Verder lijkt het om een vrouw te gaan die in de dertig is en lang bruin haar heeft. Daarnaast heeft ze een normaal tot volslank postuur en droeg een rokje of jurkje. De vrouw bezocht het festival waarschijnlijk met een man, mogelijk een partner of bekende van haar.

Voor de fatale steekpartij heeft de politie drie verdachten opgepakt. Zij zitten op dit moment nog vast.