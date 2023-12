Kale en Kokkie pissig over loting en handsbal: "Die goal moet gewoon afgekeurd worden!"

Ajax tegen PEC Zwolle: kat in 't bakkie zou je denken, maar toch speelden de Amsterdammers gelijk tegen de Zwollenaren. Maar een discutabele handsbal ging de gelijkmaker van PEC Zwolle vooraf. Maar de handsbal is niet het enige wat wordt besproken in de uitzending. Ook bespreken de mannen de 'pittige' loting tegen het Noorse FK Bodø/Glimt voor de tussenronde van de Conference League komt aan bod.