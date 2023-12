Vervroegde sluitingstijd blijkt risico voor sekswerkers, maatregel teruggetrokken

Als het aan burgemeester Halsema ligt hoeven sekswerkers hun ramen toch niet meer om 3.00 uur te sluiten. Ze schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er 'negatieve effecten/risico's' blijken te zijn.

Het ging om een maatregel van de gemeente om de drukte op de Wallen te verminderen. Ook horecazaken moesten eerder de deuren sluiten. In de brief staat dat het hierdoor vanaf 2.00 uur 'grotendeels rustig is in het gebied' veel rustiger is geworden in het gebied.

Eigen woning

Sekswerkers trokken vooraf en nadat de maatregel was ingegaan meerdere keren aan de bel. Ze gaven onder meer aan dat ze hierdoor te weinig geld zouden verdienen, omdat een deel van de klanten bewust pas heel laat in de nacht durft te komen. Dat zou er weer toe leiden dat ze zich gedwongen voelen om klanten in hun eigen woning of in een hotel te ontvangen.

Ook vertelden ze de politie dat ze zich vaker onveilig voelen bij het naar huis gaan, iets dat dus nu uiterlijk om 3.00 uur al moet gebeuren. Mannen zouden hen aanspreken of hinderlijk volgen. "Zij geven aan dat dit eerder niet was, omdat zij op verspreide tijden hun werkplek verlieten en hierdoor meer opgingen in de menigte", schrijft Halsema in de brief.