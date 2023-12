Actrice Linda van Dyck overleden op 75-jarige leeftijd

Actrice Linda van Dyck is afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd overleden, dat meldt het ANP. De laat aan het persbureau weten dat Van Dyck in haar woonplaats is overleden. De Amsterdamse was onder andere bekend voor haar rol in Ciske de Rat als Tante Jans.

Van Dyck speelde in haar leven in veel theaterstukken, films en series die succesvol waren. Een aantal bekende rollen speelde zij in 'Twee vorstinnen en een vorst' (1981), Ciske de Rat (1983) en Daens (1992). Binnen de toneelwereld speelde zij rollen in onder andere de opvoeringen 'Agnes van God', 'De Stille Kracht' en 'Wie is er bang voor Virginia Woolf'.

In 1982 werd Van Dyck opgeroepen tot beste Nederlandse filmactrice naar aanleiding van haar rollen in de twee films 'Twee vorstinnen en een vorst' en 'Ademloos'. Op 7 januari 2010 ontving zij een koninklijke onderscheiding omdat ze precies vijftig jaar in het vak zit. Begin 2021 kreeg de Nederlandse actrice een herseninfarct en zat ze in revalidatie.

Bekijk hieronder hoe Van Dyck in 2010 werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.