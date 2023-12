Openbaar Ministerie eist 1 jaar cel voor mislukte overval op oud-Ajacied Dusan Tadic

Het Openbaar Ministerie eist twaalf maanden cel voor de mislukte overval op voetballer Dusan Tadic in juli vorig jaar. De oud-Ajacied, die momenteel in Turkije speelt, werd in de nacht van 27 op 28 juli 2022 opgewacht bij zijn huis door twee gewapende mannen met een helm op. Nadat de Serviër zijn auto had geparkeerd kwamen de mannen op hem af. Na een worsteling wist Tadic te ontkomen.

Vandaag moest één van de mannen zich verantwoorden, zijn medeverdachte werd eerder dit jaar al vrijgesproken voor de overval. Volgens de rechtbank was er niet genoeg bewijs om met zekerheid te zeggen dat de 27-jarige Amsterdammer Tadic wilde beroven. Wel veroordeelde de rechtbank hem tot een celstraf van zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk wegens geweldpleging. Ook in die zaak eiste het Openbaar Ministerie een jaar cel voor de poging tot een overval.

Klap in gezicht

De oud-aanvoerder probeerde te ontkomen van de overvallers, maar dat lukte niet. De mannen wisten de voetballer in te halen waarna ze in een worsteling belandden. Opnieuw probeerde de Ajacied te ontkomen: door het vizier van de helm te openen kon hij de een van de mannen een klap in het gezicht geven. Vervolgens vluchtte hij het Conservatorium Hotel in de Van Baerlestraat in. Hier werd direct de politie gebeld.

De mannen gingen ervandoor op een scooter. Later bleek dat er een peilbaken onder auto van Tadic was geplaatst. Toenmalig Ajax-trainer Alfred Schreuder noemde Tadic na het incident een winnaar en een vechter: "Ik ken Dusan al heel lang. Maak je geen zorgen, hij kan gewoon spelen", aldus Schreuder tijdens een persconferentie.