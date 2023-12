Kiezen voor een studie met een goede baankans, of je droom achterna?

Ben je klaar met school? Dan ga je studeren, toch? Nou, niet iedere jongere zit daar meteen op te wachten. Is een diploma wel zo belangrijk? En kies je zelf, of onder druk van je ouders en je omgeving? We praten met jongeren op straat en drie rappers die - al dan niet naast hun studie - hun eigen dromen najagen in hun muziekstudio.

Dat studeren je toekomst gemakkelijker maakt zijn jongeren op straat het wel met elkaar eens. Een diploma kan er voor zorgen dat je een goede baan vind, en zo ook vast inkomen en zekerheid. Daarnaast is het bij bepaalde beroepen bijna niet mogelijk om alleen via het werkveld binnen te stromen. Zo kun je geen chirurg worden zonder geneeskunde te hebben gestudeerd. Volgens het CBS stonden er in het vorige studiejaar ruim 1,3 miljoen studenten ingeschreven bij een mbo, hbo of universitaire opleiding in Nederland. Na de middelbare school doorstromen naar een opleiding lijkt voor veel jongeren vanzelfsprekend. Eigen keuze Maar is het wel altijd 100 procent ieders eigen keuze? Sommige jongeren voelen zich opgejaagd om na school door te gaan in de schoolbanken. Soms met verkeerde studiekeuzes als gevolg. Zo vertelt iemand op straat: "Ik ben te snel mijn studie gaan doen. Als ik er geen haast achter voelde, had ik waarschijnlijk iets anders gekozen."

VU / Peter Valckx

Voor sommigen past het niet om meteen na school te gaan studeren. In 2020 nam bijna 15 procent van de jongeren na het behalen van hun diploma een tussenjaar. En sommige jongeren willen zelfs helemaal geen studie volgen. Soms vanwege stress over geld - bijvoorbeeld rond het afschaffen en later weer invoeren van de basisbeurs - of het vinden van een geschikte kamer in de stad waar je zou willen studeren. Muziek Of het hele concept van studeren past gewoon niet goed bij je. Zo ook rapper Massin (22). Hij studeert fiscaal recht, maar hij besteed zijn tijd liever in de studio met zijn vrienden Marou en Ojani. Waarom deze twee uitersten? "Mijn ouders supporten mij wel in mijn muziek, maar willen graag dat ik een diploma haal. Ze vinden dat mijn studie op nummer één staat. Ik koos toen voor fiscaal recht, omdat ik veel geld wilde verdienen. Als ik de keuze opnieuw zou kunnen maken, zou ik graag geschiedenis studeren." Massin zegt zijn studie wel af te maken, al wil hij er later niks mee doen.

Van links naar rechts: Massin, Ojani en Marou - Foto

Ojani heeft een jaar conservatorium gedaan, maar is daar mee gestopt. "Muziek is niet iets wat je leert, maar iets wat je doet." Hij vind het niet nodig om binnen de kaders van een school of docent muziek te maken. Ook Marou is gestopt met zijn studie: "Als je creatief wil zijn moet je gewoon dingen blijven maken, een diploma kan je daar niet mee helpen." Een ander vind dat er vanuit de maatschappij teveel druk is om te gaan studeren. Die zou vaak gepaard gaan met een fout beeld van laagopgeleiden in de samenleving, waardoor mensen het idee kunnen hebben dat ze wel een studie móeten doen. Maar het kan ook vanuit thuis komen, zoals bij Massin. 'Basis nodig' Spreken we ook studenten die vanuit zichzelf gemotiveerd zijn? Ja, zij vinden een goede studie belangrijk, en vaak ook oprecht leuk. Een student op straat vindt dat een diploma wel nodig is voor een goede carrière. "Je kan sowieso theorie leren op school, en dan de praktijk verder in je leven ontwikkelen. Dus je hebt wel echt een basis nodig." Er zijn volgens Massin meer manieren om geld te verdienen en geluk te vinden: "Als ik straks een 9-tot-5-baan zou hebben, dan zit ik aan de droom van m'n baas te werken in plaats van aan m'n eigen droom. Dan ga ik nog steeds elke dag na 17.00 uur de studio in. Ook al luisteren nul mensen mijn muziek."