Een jaar na de excuses voor het slavernijverleden: 'Mooi begin maar we zijn er nog lang niet'

Vandaag is het precies 1 jaar geleden dat premier Rutte excuses maakte voor de grootschalige Nederlandse Slavenhandel. Wat is er gebeurd in het afgelopen jaar en hoe staan we er nu voor? Een belangrijke eerste stap is gezet, zeggen betrokken. "Maar we zijn er nog lang niet."

Voor Linda Nooitmeer, voorzitter van het NiNsee, het kennis- en onderzoekscentrum over het Nederlandse slavernijverleden, zijn de excuses van Rutte van cruciaal belang geweest. Vooral om dat ervoor heeft gezorgd dat ook de koning excuses heeft gemaakt. "Je wilt op het hoogste nationale niveau erkenning krijgen", vindt Nooitmeer. "En denk ook dat in aanloop van 1 juli al die bi-culturele gemeenschappen zich realiseerden: wacht even ook de koning gaat hier excuses maken en neemt positie in. Dus als dat kan, kan het voor óns ook." Meerwaardigheid Roy Groenweg van de Stichting Eer en Herstel ziet ook de verandering in afgelopen jaar. "Het heeft de mensen een gevoel van meerwaardigheid gegeven. Het heeft de pijn van de mensen erkent werd. Overal wordt er veel meer gesproken over het Nederlandse slavernijverleden. Iets wat voordat de excuses werden aangeboden niet denkbaar was."

Ook Nooitmeer is blij met de erkenning, maar heeft een dubbel gevoel over afgelopen jaar. Ze mist de actie op het sociaal economisch herstel, zoals is beloofd door de regering. "Heel veel jonge mensen die hoog zijn opgeleid, merken op de werkvloer uitsluiting en beginnen daarom noodgedwongen voor zichzelf. En lopen bij het opzetten van een bedrijf, tegen muren aan bij het vragen om financiering. Als je nu met een deel van de gelden deze jongeren kunt ondersteunen dan denk ik dat er echt stappen zijn gemaakt."

Nooitmeer en Groenweg zien een mogelijk kabinet met de PVV, die wil dat de excuses voor het slavernijverleden weer worden ingetrokken, niet als bedreiging. Groenweg: "Nee we maken ons helemaal geen zorgen. We houden ons bezig met wat wij moeten doen om onze achterstanden in te halen. We hebben alle vertrouwen in de Nederlandse samenleving. " Nooitmeer: "Ik heb ook het geloof dat we genoeg leiders en parels hebben in het land die met ons dit dossier dragen en ervoor zorgen dat het niet van de agenda verdwijnt."