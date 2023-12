Vrachtafhandelaar Schiphol aangehouden voor voorbereidingen van drugstransporten

De marechaussee heeft een man die als vrachtafhandelaar werkt bij een bedrijf op Schiphol aangehouden voor het voorbereiden van drugstransporten. Hij is aangehouden in een onderzoek naar internationale drugssmokkel.

De vrachtafhandelaar kwam in beeld bij het onderzoek na het analyseren van berichten die werden verstuurd via de gekraakte versleutelde berichtendienst Sky ECC. Volgens de autoriteiten kwam uit de berichten van verschillende groepschats naar voren dat hij voorbereidingen zou hebben getroffen voor drugstransporten. De marechaussee deelt geen verdere informatie over de man omdat het onderzoek nog loopt.

Zeven aanhoudingen in ander onderzoek

Begin november hield de marechaussee in een ander onderzoek ook al zeven werknemers van Schiphol aan op verdenking van betrokkenheid bij internationale drugssmokkel. Er werden vijf zendingen onderschept, vier in Azië en één op Schiphol, met enkele tientallen kilo's aan drugs per vondst.

De rollen die werknemers in het smokkelproces hebben uitgevoerd variëren van het vervoeren van de drugs naar Schiphol tot aan het faciliteren van het plaatsen ervan in het laadruim.