Campagne tegen huiselijk geweld: "Wacht niet op de tweede of derde klap, want het gaat komen"

Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld. Daarom is er nu de campagne 'Ik vermoed huiselijk geweld'. In Amsterdam Informeert spreken we Lydy. Zij heeft zelf te maken gehad met huiselijk geweld en helpt nu lotgenoten met haar stichting in Zuidoost. Zij merkt dat juist tijdens de feestdagen huiselijk geweld vaker voorkomt.

Al op jonge leeftijd heeft Lydy (haar achternaam wordt op Lydy's verzoek niet genoemd ) te maken gehad met huiselijk geweld. "Ik heb de eerste acht jaren van mijn leven in volle geluk en liefde geleefd bij mijn oma", vertelt ze. Maar als ze daarna vanuit Suriname naar Nederland verhuist, wordt ze slachtoffer van huiselijk geweld. Het heeft lang geduurd voordat Lydy weer zichzelf kon zijn na het huiselijk geweld. Voor haar was het vooral moeilijk dat ze zichzelf niet meer herkende in die periode. "Het gevoel is heel moeilijk te beschrijven. Maar je raakt los van jezelf om te overleven."

Lydy heeft drie jaar geleden de Stichting Human Empowerment (SHE) opgericht, waar ze mannen en vrouwen helpt die te maken hebben met huiselijk geweld. Het is belangrijk om in een vroeg stadium in te grijpen benadrukt ze. "Wacht niet op de tweede klap wacht niet op de derde klap want het gaat komen." Uit ervaring weet ze dat het lastig is om weg te gaan. "Als je niet weg kan gaan probeer dan iemand te hebben waarmee je kan praten. Iemand die je kan vertrouwen en die dan eventueel de politie kan inschakelen."

Met de campagne 'Ik vermoed huiselijk geweld' wordt opgeroepen om als omstander sneller in te grijpen bij het vermoeden van huiselijk geweld. Mensen in de omgeving kunnen een belangrijke rol spelen, vertelt Lydy. "Ze kunnen helpen als het kan door beelden te maken om bewijs te hebben dat er ook echt iets gebeurt. Want vaak als de politie bij de deur komt zeggen beide mensen in zo'n situatie dat er niks aan de hand is." Tijdens de feestdagen komt huiselijk geweld vaker voor vertelt Lydy. "Mensen bereiden zich nu voor op feest, maar er zijn ook gezinnen met financiële problemen en met mentale problemen. Huiselijk geweld viert vaak daar wel hoogtij helaas."